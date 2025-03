VIDEO - Tadej Pogacar schuift zwaar onderuit in een afdaling en lijkt aan nachtmerrie te ontsnappen

Opschudding op 50 kilometer van de finish in de Strade Bianche: Tadej Pogacar nam een afdaling op kop, maar ging te snel en te fel. Het gevolg: een loeiharde schuiver. De wereldkampioen gleed het struikgewas in met een halve koprol en kon - met heel veel geluk - een paaltje ontwijken. Als bij wonder sprong Pogacar snel weer op zijn fiets en na een wissel begon hij aan zijn achtervolging.

En plots had niet alleen zijn koers voorbij kunnen zijn, maar ook zijn volledige voorjaar.

Op 50 kilometer van de finish gaf Tadej Pogacar stevig van jetje in een afdaling. In een bocht naar links had hij de snelheid veel te hoog opgedreven. "Hij gaat er veel te snel in", analyseerden onze commentatoren de crash.

Pogacar ging tegen de grond, incasseerde een klap en bleef doorglijden. "Hij mist het paaltje ginds op een haar na. Maar dit is een schuiver die kan tellen!"

Als een ijskonijn bleef Tom Pidcock miraculeus recht, ook Connor Swift kon tijdig in de ankers gaan.

Pogacar kroop vliegensvlug op zijn fiets, maar moest tijdens zijn ziedende achtervolging dan toch een reservefiets aannemen.

Nog geen 5 kilometer verder had de Sloveen, tjokvol adrenaline, de wachtende Pidcock al opnieuw te pakken.

Maar met zijn geschaafde elleboog, gescheurde broek en geblutste lichaam kan deze Strade Bianche een nog meer episch tintje krijgen.

"Zo zie je maar: er kan altijd iets gebeuren", klonk het nog bij Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.