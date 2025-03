Tom Pidcock klopt zichzelf op de borst: "Kijk naar de stap die ik heb gezet: dit gaat de goeie kant op"

Er werd een uitdager gezocht en met Tom Pidcock was er vanochtend ook eentje met frisse moed en goeie benen opgestaan. Op 18 kilometer van Siena moest de Britse tegenspeler van Tadej Pogacar dan toch zijn hoofd buigen. "Ik sta hier met bitterzoete gevoelens", reageerde hij.

Vooraf kondigde hij aan dat hij alleen maar wilde winnen en moet gezegd: Tom Pidcock deed meer dan mee om de knikkers.

"Ik voel me nu vrij vermoeid", opende hij zijn analyse. "Ik wilde winnen en ik was er dichtbij. De val van Tadej verhoogde mijn kansen, maar toch was hij te sterk."

"Ik ben blij, maar tegelijk ook ontgoocheld. Dit seizoen had niemand hem al kunnen volgen."

"Oké, hij heeft nog niet veel gekoerst, maar dit is een goeie stap. Al rijdt hij natuurlijk wel nog weg van mij, wat het bitterzoet maakt."

Pidcock wachtte na de val van de wereldkampioen. "Natuurlijk. Je respecteert je collega's. Van zo'n fout maak je geen gebruik. En het was nog ver, hé."

De Brit imponeerde. "Ik voelde me zo comfortabel op het grind. Iedereen kwam me zeggen hoe hard het ging, maar ik voelde me oké."

Meer nog: hij viel zélf aan. "Ik dacht: als ik aanval, is de verrassing weg. Dat werkte. Wat ik dan geleerd heb? Iedereen vraagt hoe je hem kan kloppen. Ik heb toch een goeie poging gedaan."

"Kijk naar de stap die ik tegenover vorig jaar gezet heb: we gaan de goeie kant op."