Ruben en Ine zien "indrukwekkende ouderdomsdekens" in de Strade Bianche: "Er staan 3 winnaressen op het podium"

za 8 maart 2025 15:53

De leerlinge klopt de lerares. Demi Vollering klopte Anna van der Breggen dan wel in een sprintje op de Piazza del Campo, toch was het de 34-jarige die de meeste lof krijgt van onze commentatoren Ine Beyen en Ruben Van Gucht: "Je kan alleen maar ontzag hebben voor de renster Anna van der Breggen."

Ruben: "Neemt Demi Vollering deze zege mee als een boost naar andere duels die ze met Van der Breggen zal uitvechten dit voorjaar?" Ine: "Absoluut. Maar ook voor Anna van der Breggen is het een enorme boost, om nu al tot in de diepe finale, als enige, met Vollering mee te kunnen." Ruben: "Is de Omloop Het Nieuwsblad hiermee doorgespoeld?" Ine: "Dat blijft toch nog even plakken."

De Strade Bianche liegt niet. Als je hier goed bent, dan scoor je. Ine Beyen

Ruben: "Het was de koers van de ouderdomsdekens, met podiumplaatsen voor Anna van der Breggen en Pauline Ferrand-Prévot. Wat zegt dat?"

Ine: "De Strade Bianche liegt niet. Als je hier goed bent, dan scoor je. Het is een koers voor grote motoren. Maar ook ervaring is heel belangrijk."

Ruben: "Zijn Van der Breggen en Ferrand-Prévot nu vaste klanten?"

Ine: "Tuurlijk. Ferrand-Prévot was voor mij de grootste verrassing van de dag. Hoe zij de kopgroep op sleeptouw heeft genomen. Zij was een van de allersterksten in koers vandaag."

Indrukwekkende Ferrand-Prévot

Ruben: "Als zij niet valt, is zij misschien wel mee?"



Ine: "Het is bijzonder jammer voor Ferrand Prevot, want het scheelde echt niet veel. Haar eerste wedstrijd was niet van het allerhoogste niveau, maar een renster als Ferrand-Prévot kent haar lichaam zo goed, en weet perfect wat ze nodig heeft om die stap omhoog te zetten. Wat ze vandaag ook heeft gedaan."



Ruben: "Is het goed voor het vrouwenwielrennen dat twee iconen van het vrouwenwielrennen terug zijn?"



Ine: "Ik vond het een heel spannende wedstrijd om naar te kijken. Zowel in de kopgroep als in het peloton, gebeurde er constant iets."



"FDJ - SUEZ had het vandaag ook goed onder controle. Wat Labous en Muzic hebben gedaan, was knap. De ploegentactieken werden heel goed benut. Dat was mooi om te zien."



Je kan alleen maar ontzag hebben voor de renster Anna van der Breggen. Ine Beyen

Ruben: "Staan er vandaag drie winnaars op het podium? Heeft iedereen een beetje gewonnen?"



Ine: "Dat denk ik wel. Vollering wint de koers. Van der Breggen heeft niet het gevoel dat ze hem echt verloren heeft, en Ferrand-Prévot eindigt 3e na een sterke koers. Chapeau. Ze stappen alle drie met een goed gevoel van het podium. We hebben het ooit al anders gezien in de Strade Bianche."



Ruben: "Hoe belangrijk is het voor het vrouwenwielrennen in het algemeen dat Van der Breggen en Ferrand-Prévot terug zijn?"



Ine: "In het peloton hoor je dat het niveau de voorbije 2, 3 jaar een gigantische stap heeft gezet. Op vlak van kwaliteit van de rensters, de snelheid waarmee gereden wordt, en het niveau van de rensters. Dan kun je alleen maar ontzag hebben voor de renster Anna van der Breggen."



Ruben: "Het is geen teken dat het makkelijk is om weer in te stappen?"



Ine: "We hebben nog maar 2 wedstrijden gezien van Van der Breggen. We moeten haar nog bezig zien in de Ronde van Frankrijk, maar het laat wel het beste vermoeden."



Ruben: "Er zijn wel een aantal rensters die ontzettend veel huiswerk hebben. Niewiadoma viel weg, maar wat met Uttrup Ludwig en Longo Borghini?"



Ine: "Van Niewiadoma had ik wel iets verwacht. Maar zij valt op een heel slecht moment."



"Longo Borghini had een ongelooflijk slechte dag. Ook bij Puck Pieterse ontbrak het aan die punch. We hebben rensters die we compleet niet gezien hebben, zoals Fem van Empel, Marlen Reusser en Lizzie Deignan."



Ruben: "Ik vind dat een heel opvallende vaststelling."



Ine: "Dat zegt veel over het niveau dat enorm omhoog is gegaan. Het kan niet dat zij allemaal toevallig een slechte dag hebben."