Romain Bardet moet met schouderblessure afhaken voor Parijs-Nice

Romain Bardet staat zondag niet aan de start van Parijs-Nice. De 34-jarige Fransman van Team Picnic-PostNL heeft nog te veel last van een schouderblessure na zijn val in de Ronde van de Algarve.

Romain Bardet zou voor de negende en laatste keer deelnemen aan de Koers naar de Zon, voor hij in juni een punt zet achter zijn wegcarrière.

Afgelopen weekend stond hij wel aan de start van de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drome Classic, twee semiklassiekers in Frankrijk. De last aan zijn schouder blijft echter voortduren.

"Ik had gehoopt dat het deze week beter zou gaan dankzij aangepast revalidatiewerk, maar helaas is het niet zoals het hoort. Ik ga mijn programma aanpassen en als alles goed gaat, zal ik snel weer 100 procent zijn", zei Bardet.

De volgende wedstrijd voor Bardet is hoogstwaarschijnlijk de Tour of the Alps (21-25 april), ter voorbereiding op Luik-Bastenaken-Luik (27 april) en de Giro (9 mei-1 juni). De Fransman wil zijn carrière beëindigen in het Critérium du Dauphiné (8-15 juni).