Nog geen zekerheid om verlengd verblijf in 1A bij OHL: "Die boodschap is niet bij iedereen aangekomen"

Vorige week 0-0 tegen Westerlo, vandaag 2-0 verloren van KV Kortrijk. Nee, in twee wedstrijden van de waarheid gaf OH Leuven niet thuis. Zo zijn ze nog altijd niet zeker van een verlengd verblijf in 1A volgend seizoen. "Er liep veel mis vandaag", klonk het na de wedstrijd bij Ewoud Pletinckx. "Te beginnen met de intensiteit. Dat was de eerste helft nog oké, maar we waren nergens in de tweede helft." "Misschien leefde het gevoel bij te veel jongens dat het al gespeeld was. Dat voelde ik deze week al vaker. Er is regelmatig voor gewaarschuwd geweest in de groep dat het nog niet gedaan is, maar die boodschap is blijkbaar niet bij iedereen aangekomen."

Zo moeten ze in Leuven bang naar beneden kijken naar de resultaten van de ploegen onder hen.



"Er moet op dit moment al niet heel veel meer fout lopen. Er werd gewaarschuwd dat als we vandaag niet op de afspraak zouden zijn, volgende week nog een spannende wedstrijd zou volgen. Daar ziet het nu naar uit."



Volgende week krijgen ze in Leuven het bezoek van STVV. Bij winst springen de Kanaries over Leuven. "Dat is voor hen een stimulans. Voor ons is het nu belangrijk dat iedereen beseft dat het van moeten is. Volgende week moet het aan 100% zijn."



"Het zal zeker een nerveuze wedstrijd worden", besefte ook coach Chris Coleman. "Maar ook toen we 99% zeker waren, dachten we dat niet. We wisten dat we werk voor de boeg hadden."



"Nu weten we heel zeker dat we er nog voor moeten werken. Je wil alles zelf regelen. Nu hebben we 1 of 2 dagen om dit te verwerken en dan kan de blik richting volgende week."