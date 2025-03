Meesterknecht Tim Wellens (3e) maakte optimaal gebruik van ideale situatie: "Ik kon me sparen tot op het laatste moment"

Naast zijn kopman Tadej Pogacar op het podium in de Strade Bianche. Tim Wellens had vooraf niet durven dromen van zijn straffe derde plaats over de Toscaanse grindwegen, maar door de allerminst ongunstige koerssituatie kon hij plots voor eigen rekening rijden in de finale. Met dank aan Tom Pidcock: "Ik zat in een ideale positie achter hen en kon me heel de tijd sparen."