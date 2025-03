Matthias Casse moet na twee kampen al naar huis op GP in Linz

Matthias Casse (IJF 3) is verrassend niet voorbij de 3e ronde geraakt op de Grand Prix judo in Linz in Oostenrijk. Al in zijn tweede kamp moest de 28-jarige Antwerpenaar het hoofd buigen voor de Japanner Naoto Izawa (IJF 111).

In zijn eerste ronde was Matthias Casse vrij. Nadien won hij met ippon van de Nederlander Joshua de Lange (IJF 108), maar dat zou zijn enige overwinning van de middag worden.

In de derde ronde tegen de 20-jarige Japanner Naoto Izawa kreeg onze landgenoot zelf een ippon om de oren. Hij was zo uitgeschakeld.

De Grand Prix in Linz was voor Casse zijn eerste competitie sinds zijn bronzen medaille een maand geleden op de Grand Slam van Parijs. De voorbije weken was hij op stage in Bakoe.

Casse wilde zich in Linz klaarstomen voor het EK van eind april. Hij was wel wat ziek in de aanloop naar het toernooi. Hij last nu nog een stage in in Nymburk in Tsjechië en trekt later nog naar Tata in Hongarije.

Zelemkhan Batchaev (IJF 69) raakte in de klasse tot 73 kg tot in de kwartfinales. De 22-jarige Antwerpenaar zag zijn opmars eindigen bij de laatste acht, tegen de Hongaar Aron Szabo (IJF 170), maar mag nog naar de herkansingen.

Zondag komen in Linz nog Gabrielle Bouvier (+78 kg), Noah Christiaens en Jarne Duyck (allebei -90 kg) en Toma Nikiforov en Yves Ndao (allebei +100 kg) in actie. Vrijdag verloren Lois Petit (-48 kg), Robbe Demets en Deny Altemirov (allebei -66 kg) alle drie hun eerste kamp.