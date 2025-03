Kim Meylemans sluit WK skeleton na moeilijke voorbereiding af op 11e plek

Kim Meylemans heeft op de slotdag van het WK skeleton in Lake Placid geen opmars meer kunnen maken. Na een foutje in de 3e heat moest onze landgenote vrede nemen met een 11e plek. Aline Pelckmans eindigde als 23e.

Een zware crash had de voorbereiding van Kim Meylemans op het WK skeleton grondig verstoord. Naast de whiplash en hersenschudding moest ze het ook nog eens zonder vaste coach Richard Bromley in de Verenigde Staten stellen.

Na een 7e plek op de openingsdag wilde Meylemans - uitgerekend op haar verjaardag - opschuiven richting het podium. Ze begon sterk aan haar 3e run, maar maakte dan een dure remfout, waardoor ze veel tijd verloor.

Aan de finish sloeg Meylemans zich voor het hoofd, omdat ze besefte dat een medaille nu buiten bereik was. Uiteindelijk zakte ze in de 4e run zelfs nog weg naar de 11e plek.



Aline Pelckmans, in januari nog goed voor brons op het WK voor junioren, eindigde als 23e op haar 2e wereldkampioenschap bij de profs.

De wereldtitel was voor de eveneens jarige Kimberley Bos. De Nederlandse had 3'40"06 nodig voor haar vier runs, waarmee ze de Amerikaanse Mystique Ro 67 honderdsten te snel af was. De Tsjechishe Anna Fernstaedt werd op 75 honderdsten 3e.

Bij de mannen werd Colin Freeling 24e, op 6"37 van de Britse winnaar Matt Weston.