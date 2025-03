Karl en José bewonderen Tom Pidcock, maar uiten vrees na Strade Bianche: "Pogacar gaat Roubaix niet rijden"

za 8 maart 2025 20:14

De 19e editie van de Strade Bianche is letterlijk en figuurlijk aan de ribben blijven kleven. De vooraf voorspelde lange solo kwam er niet. En dat was niet alleen het gevolg van de valpartij van de wereldkampioen, maar het mogelijke plan werd ook in de kiem gesmoord door een sterke Tom Pidcock. Karl en José steken hun bewondering niet onder stoelen of banken.

Karl: "Tadej Pogacar was sowieso sterk. Zonder die val zou hij ongetwijfeld weer binnen gekomen zijn met meer dan 2 minuten voorsprong. Wat denk jij?" José: "Die val blijft aan de ribben kleven. Bij al diegenen die gefietst hebben en weten wat vallen is. Maar eigenlijk bij iedereen." "Je moet toch vooral Tom Pidcock bewonderen. Hij heeft het aangedurfd om aan te vallen. En hij deed het niet zomaar bij verrassing. Hij had vooraf aangekondigd dat hij ging doen wat hij wilde doen." "Tom Pidcock heeft de koers gereden die hij moest rijden. Hij heeft geen fouten gemaakt." Karl: "Had hij het anders kunnen aanpakken door bijvoorbeeld de koers harder te maken toen ze met 2 voorop waren?" "Dat kan. Maar dan zou de klop groter geweest zijn op het moment dat Pogacar solo ging." "Als hij echt gevochten had, dan denk ik dat de inzinking nabij was en dat zijn podium in gevaar zou komen. Neen, hij heeft het juist aangepakt."

Als Tom Pidcock echt gevochten had, dan denk ik dat de klop groter had geweest en dat zijn podium in gevaar kwam José De Cauwer

Karl: "Hoeveel bloemen moeten we naar Tim Wellens (3e) gooien?" José: "Veel. Zijn taak was volbracht. Hij had zijn werk gedaan om de wereldkampioen naar de zege te leiden. Om dan toch nog de moraal te vinden om naar die 3e plaats te rijden: chapeau. Niemand heeft hem verplicht om dat te doen. Dat is de eergierigheid van de sportman die bovenkomt." Karl: "Is dit de bevestiging van wat Gianni Vermeersch (7e) in het voorjaar van 2024 toonde? Dat hij in lastige koersen en sommige monumenten kan meestrijden met de subtop." José: "Absoluut. In een koers als deze kom je er niet met je intelligentie alleen. Je moet ook de benen hebben. Een goeie top 10 was de bedoeling, daar zou hij blij mee zijn en daar is hij in in geslaagd. Chapeau." Karl: "We mogen Lennert Van Eetvelt ook niet vergeten. Vorig jaar 11e, nu 9e. Hij komt denk ik ook ooit terug voor een prijs." José: "Het is goed voor Lotto om dat te mogen beleven."

To Roubaix or not to Roubaix?