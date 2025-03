Historische grand slam: oppermachtige Johannes Klaebo sluit WK langlaufen af met 6 titels in 6 races

Johannes Klaebo kwam, zag en overwon op het WK langlaufen in Trondheim. Voor eigen publiek sloot de 28-jarige Noor af met goud op de 50 km massastart, zijn zesde titel op evenveel wedstrijden op dit WK.

Johannes Klaebo had gisteren al een record gepakt met zijn 14e wereldtitel in zijn loopbaan. Maar het kon nog straffer: op de afsluitende 50 km massastart vervolledigde de Noor zijn grand slam.

Voor tienduizenden Noorse toeschouwers kaapte Klaebo zijn 6e gouden medaille in 6 races weg. Klaebo won eerder dit WK de individuele sprint (klassieke stijl), de skiathlon, de 10 km (klassieke stijl), de teamsprint, de aflossing en de 50 km (vrije stijl).

Hij is de eerste langlaufer die alle races op het WK kan winnen, sinds het programma werd uitgebreid van 5 naar 6 wedstrijden in 2001. De Russin Yelena Välbe won al eens 5 keer goud in 1997.

Klaebo kan zijn seizoen ook nog afsluiten met de eindzege in de Wereldbeker, waar hij momenteel aan de leiding staat. De Noor heeft ook 5 olympische titels op zijn palmares.