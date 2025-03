Geen maat op Federica Brignone: 34-jarige Italiaanse domineert reuzenslalom in Zweden

Het is voor Brignone de 36e Wereldbekerzege in haar carrière, de zeventiende in de reuzenslalom. Dit seizoen pakte ze al negen overwinningen in de Wereldbeker, waarvan vijf in de reuzenslalom (Sölden, Semmering, Sestriere (2x) en Are).



De Italiaanse verstevigde dankzij de nieuwe zegeruiker haar voorsprong als leidster in de algemene Wereldbekerstand. Ze telt 1.294 punten, 322 meer dan eerste achtervolgster Lara Gut-Behrami (972 ptn). De Zwitserse kwam zaterdag niet verder dan een negende plaats.



In de Wereldbeker reuzenslalom nadert Brignone, met 500 punten, ook tot op 20 punten van leidster Alice Robinson (520 ptn). Er komt nog een reuzenslalom aan, eind deze maand tijdens de Wereldbekerfinales in het Amerikaanse Sun Valley.



Brignone won de Wereldbeker reuzenslalom een keer eerder, in 2020. Dat jaar pakte ze ook haar enige Kristallen Bol als eindwinnaar van de algemene Wereldbeker.



Er staan nog acht Wereldbekermanches op het programma bij de vrouwen. Zondag vindt er in Zweden een slalom plaats.