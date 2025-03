Een verrassende aanval, een zware crash en dan toch de solo: dit was een bijzondere Strade Bianche in 5 fases

za 8 maart 2025 16:33

Heeft u de Strade Bianche vandaag geskipt omdat u dacht aan het saaie scenario van vorig jaar? Dan heeft u mis gegokt. De oorzaak was niet alleen een crash van de topfavoriet, maar ook een verrassend sterke tegenstander. Zo verliep de Strade Bianche editie 2025.

Nog 78 km: Niet Pogacar, maar wel Pidcock gooit de knuppel in het hoenderhok

De Monte Sante Marie. Het halve peloton houdt de adem in wanneer deze helling opdoemt. In 2024 was het op deze strook dat Tadej Pogacar zijn solo van 80km inzette. Wat doet hij nu? Dit jaar kijkt de Sloveen de kat uit de boom en klampt hij zich vast aan het wiel van ploegmakker Tim Wellens. Verrassend genoeg is het Tom Pidcock die de knuppel in het hoenderhok gooit. De Brit demarreert, Pogacar springt op zijn wiel. Het duurt niet lang voor ze samen op en over de kopgroep gaan. Alleen Connor Swift kan mee.

Nog 50 km: Pogacar crasht en glijdt in de braamstruiken

Het drietal slaat al snel een gat van meer dan een minuut. In de achtergrond bundelt een achtervolgende groep met 3 Belgen de krachten. We zien Van Eetvelt, Wellens en Gianni Vermeersch. Maar dan is er hét moment van deze wedstrijd. In een afdaling gaat Tadej Pogacar stevig onderuit. Hij schuift over het wegdek, gaat rakelings langs een paaltje en duikt recht in de braamstruiken. Gelukkig staat de wereldkampioen snel weer recht en kan hij de koers hervatten. Geraakt hij weer vooraan?

Nog 46km: sportmanship in volle finale: Pidcock wacht op Pogacar

Profiteert Pidcock van de calamiteiten en is hij ribbedebie? Neen, de Brit oordeelt dat het beter is om te wachten op zijn kompaan. Samen tuffen ze verder richting Siena. Connor Swift is het kind van de rekening door het oponthoud bij de val. Hij crashte zelf niet, maar stond wel te voet en ziet het duo zonder hem wegrijden.

Nog 18km: Daar gaat hij dan toch! Pogacar is los

Hoe zwaar is de schade bij Pogacar? Durft hij een solo aan of trekt hij samen met Tom Pidcock de straten van Siena in? Op 18km van de meet krijgen we het antwoord. Op de Colle Pinzuto trekt Pogacar vanuit het zadel door. Pidcock spartelt, maar moet uiteindelijk toch de rol lossen. In de achtergrond heeft Tim Wellens zich losgetrokken uit de achtervolgende groep. Onze landgenoot doet een gooi naar het podium. Of zit zelfs een 2e plaats er nog in?

Piazza del Campo: Tadej Pogacar op 1, Tim Wellens mee op het podium