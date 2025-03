"Dit zal je nooit meer zien": Nikola Jokic schrijft NBA-geschiedenis met unieke triple-double

Met 31 punten, 21 rebounds en 22 assists in één wedstrijd heeft de Serviër Nikola Jokic NBA-geschiedenis geschreven. Nooit eerder kon iemand in de Amerikaanse basketbalcompetitie uitpakken met een 30-20-20 triple-double.

"Het zou niet zo eenvoudig moeten gaan. Ik deed niets speciaals, iedereen zat in een flow." Nikola Jokic leek zelf niet al te veel onder de indruk van zijn historische prestatie.

Het was dan ook al zijn 29e triple-double van het seizoen (drie statistieken in de dubbele cijfers). Maar 31 punten, 21 rebounds en 22 assists was zelfs voor de drievoudige MVP een unicum.

Jokic hielp de Denver Nuggets zo aan een 149-141-overwinning tegen de Phoenix Suns. "Ik kan hem niet beschrijven", zei coach Michael Malone. "Hij is een geweldige speler. Er zijn veel goede spelers in deze competitie, maar Jokic is een klasse apart."

Ook ploegmaat Christian Braun kon zijn ogen niet geloven. "Dit zal je nooit meer zien. Je zal nooit een speler zien die dit elke avond opnieuw presteert."