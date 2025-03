Demi Vollering vermijdt "Omloop-scenario" en glundert: "Koersen tegen Anna doet me denken aan mijn begindagen"

Het zag er even benard uit, maar ze heeft haar favorietenrol toch met verve waargemaakt op de Toscaanse witte wegen: Demi Vollering heeft haar naam voor de tweede keer op de erelijst van de Strade Bianche gezet. "Even dacht ik: "Het zal toch niet hetzelfde zijn als in de Omloop, hé?"", reageerde de Nederlandse.

"Er is zoveel druk en je wil het dan afmaken. Voor mezelf, maar ook voor de ploeg en voor iedereen die me steunt, mijn familie en vrienden."

"Ik ben supergelukkig", vertelde ze met het stof op haar gezicht. "Ik wist dat ik goed was en iedereen verwachtte dat ik dit zou doen, maar het is nog iets anders om het dan ook echt te doen."

Koersen tegen Anna doet me denken aan de dagen van weleer, aan de periode van toen ik begonnen ben met koersen. Dat doet me beseffen hoeveel ik de jongste jaren gegroeid ben.

Vollering moest rekenen op een sterke ploeg om het gat op een groepje met onder meer Pauline Ferrand-Prévot weg te poetsen.

"Die kloof was wel groot, ja. Ik dacht even: "Het zal toch niet hetzelfde zijn als in de Omloop, hé?""

"Juliette Labous deed het uitstekend, maar toen ik wilde aanvallen, haperde mijn ketting. Door dat plan ging een kruis, maar ik ben rustig gebleven en daarna kon ik aanvallen op Le Tolfe."

Vollering moest er wel naar Anna van der Breggen rijden. "Ze had dat slim bekeken door even afstand te nemen in het dalende stuk. Maar we reden samen weg en gelukkig werkte ze mee. Ook voor haar was dit een kans."

En zo mocht Vollering bikkelen met haar ex-ploeggenote en ex-ploegleidster. "Het is leuk om weer tegen Anna te koersen."

