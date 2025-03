Demi Vollering pinkt een traantje weg bij de start: "Ik ben supertrots op mijn zus"

"Ik ben trots op Demi", vertelde zus Bodine Vollering gisteren op onze website.

Toen onze reporter vanochtend bij de start in Siena enkele vragen wilde stellen aan Demi Vollering, veegde ze de tranen weg.

"Ja, dit is best bijzonder", vertelde de topfavoriete. "Ik ben supertrots op Bodine dat ze dit behaald heeft. Ik hoop dat ze ervan kan genieten vandaag."

Vollering is de te kloppen vrouw. "Het weer is supermooi en de gravelsecties zijn niet te zwaar."

"Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen, maar ik heb er zin in. Wat mijn plan is? Dat houd ik nog even geheim. Eerst afwachten of ik losgeraak van de rest."