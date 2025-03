Anna van der Breggen baalt niet na Strade Bianche: "Dit is veel meer dan ik verwacht had"

De kers op de taart kon ze niet zetten, maar Anna van der Breggen blikte toch voldaan terug op haar Strade Bianche. "Ik ging aan en ik voelde dat het op was", bekende de runner-up.

Een tweede plaats in een koers als de Strade Bianche: je zou kunnen jammeren, maar niet zo bij Anna van der Breggen.

"Neen, ik praat niet over "helaas". Dit is veel meer dan ik had verwacht", vertelde ze na de podiumceremonie.

In haar comebackseizoen staat ze er meteen. "Ik ben hier superblij mee. Het was een hele hectische dag en ik had geen superbenen. Ook het eten ging niet zo goed."

Op Le Tolfe anticipeerde Van der Breggen sluw door in de korte afzink wat speelruimte te nemen. "Daar moet je gewoon goed zitten, want er zijn veel meiden die dit aankunnen."

"Ik heb de afdaling hard genomen en daarna twijfelde ik niet. Ik weet dat ze er toch gaan."

In Siena kwam het tot een finaal debat met Demi Vollering. "Zij is iets explosiever en dit is heel steil."

"Het enige wat ik kon proberen, was vroeger aanzetten. Maar ik ging en ik voelde dat het op was."

"Ik ben vooral blij dat het gevoel dat het op is, langer op zich laat wachten", besloot de Nederlandse.