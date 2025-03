Al maand "geen jus in de benen": John Heymans wanhopig op zoek naar medische verklaring - "Ik ben tot alles bereid"

John Heymans was met grote verwachtingen afgezakt naar het EK indoor in Apeldoorn. Hij toonde zich ook op de 3.000 meter door op een ronde of 4 van het einde de sprong naar voren te maken. Alleen kon hij die inspanning niet volhouden.



Heymans werd uiteindelijk 11e in een tijd van 7'59"36. Na zijn race vertelde Heymans dat hij al 4 weken kampt met iets in zijn lichaam, alleen weet hij niet goed wat.



"Ik heb een soort van virus in mijn lichaam. Ik voel dat ik geen jus heb. De laatste 4 weken kon ik niet goed trainen, daarom ben ik op zoek naar hulp zodat iemand me misschien kan helpen."



"Mijn symptomen zijn dezelfde als die van wielrenner Jenno Berckmoes. Die zei dat hij zich niet ziek voelde, maar geen jus in de benen had. En dat hij een zwaar hoofd had, waardoor hij niet 100% kon trainen."



John Heymans hoopt dan ook te weten te komen of hij met een bacterie of een virus zit.



"Er zit iets in het lichaam en ik heb exact hetzelfde. Dus als iemand die het artikel leest me kan zeggen wat er juist met me aan de hand is ... Als het een bacterie is, nice, want dan kan ik antibiotica nemen. Als het een virus is, dan kan ik er niets aan doen, maar dan wil ik tenminste weten dat het een virus is."



"Dus als mensen me kunnen helpen te zeggen wat het zou kunnen zijn, welke testen ze aanraden en hoelang het duurt om ervan te herstellen, want ik heb er al 4 weken last van."



"Ik ben tot alles beried: onderzoek van mijn ontlasting of mijn urine. Mensen mogen me op Instagram altijd contacteren."