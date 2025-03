"Ik ga een hele dag huilen": eerste Belg rondt "verschrikkelijke" zeilrace af in 117 dagen (maar is net buiten tijd)

za 8 maart 2025 13:50

Denis van Weynbergh heeft als eerste Belg de loodzware solozeilrace Vendée Globe tot een goed einde gebracht. De 57-jarige Brusselaar kwam na 117 dagen heelhuids aan in Les Sables-d'Olonne, één dag later dan de officiële limiet. "Er waren weinig momenten van plezier", was hij eerlijk.

Bijna 4 maanden geleden, op 10 november, klonk het startschot voor de Vendée Globe, een prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld. 40 zeilers begonnen er aan een tocht van ruim 40.000 kilometer. Onder hen één Belg: de 57-jarige Brusselaar Denis Van Weynbergh wilde als eerste Belg de wedstrijd tot een goed einde brengen. De Franse winnaar Charlie Dalin kwam op 14 januari al binnen, na 64 dagen, 19 uur, 22 minuten en 49 seconden op zee. Van Weynbergh had dan nog een heel stuk af te werken. Onze landgenoot had namelijk af te rekenen met een technisch probleem. Zijn grootzeilval was gebroken en assistentie is verboden in de Vendée Globe. De Brusselaar moest zich dan ook behelpen richting finish. Daar kwam hij vanmorgen, om 10 uur, na 117 dagen en 2 uur aan. Hij kwam als 33e en laatste aan, 7 deelnemers haalden de eindstreep niet. Omdat Van Weynbergh te laat aankomt - de tijdslimiet lag gisteren om 8 uur - wordt hij niet meer opgenomen in de officiële uitslag.

Ik hoop dat niet iedereen zo'n zware Vendée Globe heeft gehad, anders snap ik niet waarom ze terugkomen. Denis Van Weynbergh

Na 4 maanden alleen op een zeilboot was het voor Van Weynbergh heel emotioneel om in de bewoonde wereld aan te komen. "Ik ga de hele dag huilen", zei hij toen hij van zijn boot stapte. "Maar dat is oké, het is niet erg om te huilen." "Het was ongelofelijk om veel vrienden op de kade te zien staan. Ik kan het niet uitdrukken. Het is zo fantastisch, veel mooie emoties na 4 maanden op zee." Een leuke Vendée Globe heeft de Brusselaar niet achter de rug. "Het was verschrikkelijk", zei hij. "Het was heel zwaar. Ik hoop dat niet iedereen zo'n zware Vendée Globe heeft gehad, anders snap ik niet waarom ze terugkomen," lachte hij. Wat maakt het dan zo zwaar? "Je bent altijd aan het werk en krijgt heel weinig slaap. Als je niet werkt, heb je geen snelheid en geen richting. Ik heb weinig momenten van plezier gehad."

Gevangenis