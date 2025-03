Zusje van Demi Vollering is opvallende naam op startlijst Strade Bianche: "Papa zei ooit dat ik meer talent heb"

Wist je dat Strade-favoriete Demi Vollering nog een "klein zusje" heeft dat ook profrenster is? Bodine Vollering (21) rijdt morgen in de Strade Bianche haar eerste WorldTour-koers ooit en droomt van eindwinst in de Tour. Een kennismaking met de jongste telg uit de Vollering-dynastie.

Bodine Vollering is 21 jaar jong en was (net als haar zus) eerst een fervente schaatsster. Fietsen deed ze voor het plezier, een wielercarrière behoorde niet tot haar plannen.

"Maar die droom is nu nog niet realistisch. Ik ben alles nog aan het ontdekken, want ik ben nog maar net profrenster."

"De Tour is een droom waarmee ik op de fiets ben gestapt. Ik ben een klimster en ooit wil ik meedoen voor de eindzege in de Tour."

Met Demi Vollering als grote zus heeft Bodine wel het perfecte voorbeeld om zich aan te spiegelen.

"Maar ik zie Demi niet als mijn rolmodel. Natuurlijk ben ik trots en kijk ik op naar haar. Maar het is niet zo dat ik een supergrote fan van Demi ben, want ze is uiteindelijk mijn zus en heel bereikbaar."

Al is het niet zo dat Bodine en Demi Vollering vaak optrekken met elkaar. "We schelen bijna 7 jaar. En Demi woont in Zwitserland, ik in Nederland. Samen trainen doen we dus niet zo vaak."

"In Spanje zijn we deze winter wel eens samen gaan fietsen. Demi gaf me toen wat tips voor mijn eerste seizoen bij de profs, want uiteindelijk ben ik haar klein zusje."