VIDEO - Van de splijtende assist van Raskin tot de dubbel van Fofana: 4 Belgen waren beslissend in Europa

vr 7 maart 2025 12:18

De Europese voetbalavond leverde donderdag heel wat spektakel op. Cercle Brugge leed dan wel een pijnlijke nederlaag in Polen, toch vielen er nog heel wat Belgische uitblinkers te noteren. Nicolas Raskin, Alexis Saelemaekers, Malick Fofana en Cyriel Dessers: allen waren ze beslissend voor hun teams.

In Istanbul stond Rangers voor zijn eerste Europese opdracht sinds het ontslag van coach Philippe Clement. Tegen het Fenerbahçe van José Mourinho kenden de Schotten een droomstart, met dank aan Cyriel Dessers. De Belgische spits duwde de bal al na zes minuten over de doellijn, al was het wel heel nipt. Die goal hielp Rangers in het zadel. De Schotten waren de betere van Fenerbahçe en wonnen uiteindelijk met 1-3. Ook die 1-3 was van Belgische makelij. Nadat een tweede goal van Dessers afgekeurd werd voor nipt buitenspel, toverde invaller Nicolas Raskin tien minuten voor tijd een wondermooie assist uit zijn slof. Vaclaf Cerny werkte netjes af.

In Boekarest kwam Olympique Lyon op bezoek bij Steaua. De Fransen kenden een woelige week, met de schorsing van hun coach Paulo Fonseca. De Portugees moet in Frankrijk maar liefst 9 maanden aan de kant blijven, na een woede-uitbarsting tegen een scheidsrechter. In Europa mag Fonseca echter wel nog aan de slag blijven, dus zat hij tegen Steaua gewoon op de bank. Na de snelle 0-1 van Lyon trakteerde de spelersgroep een geëmotioneerde Fonseca op een groepsknuffel. De partij leek lang op een gelijkspel af te stevenen, na de 1-1 van Steaua halfweg de tweede helft. Maar dat was buiten Malick Fofana gerekend. De Belgische belofte viel vlak na de 1-1 in en loodste Lyon in de slotminuten met twee goals nog naar winst. Bij de 1-2 werkte Fofana koeltjes af in de korte hoek. De 1-3 kwam er na een pijlsnelle counter en opnieuw een koelbloedige afwerking.