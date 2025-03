VIDEO: Curry verbluft met onmogelijk shot, koningskoppel James-Doncic leidt Lakers naar 8 op een rij

In de NBA hebben de grote namen vrijdag de show verzorgd. Bij Golden State was legende Steph Curry nog eens goed voor 40 punten én een onwaarschijnlijke driepunter vanaf het logo. Bij de LA Lakers was het nieuwe koningskoppel LeBron James-Luka Doncic dan weer goed voor 63 punten en een 8e zege op een rij.

Dat de 36-jarige Curry de laatste weken op dreef is, had hij eind vorige maand al bewezen met 56 punten tegen Orlando. Daar deed hij vrijdag tegen Brooklyn nog eens 40 punten bij. "Chef Curry" leidde zijn team zo naar een krappe 121-119-zege.

Draymond Green moest vrijdag nog eens de loftrompet bovenhalen voor zijn ploegmaat Steph Curry. De guard van Golden State Warriors had net tegen de Brooklyn Nets nog eens zijn duivels ontbonden zoals in de grote dagen.

"De meeste mensen kunnen dat shot met veel geluk wel maken. Maar bij Steph wist je dat hij erin zou gaan. Dat is het verschil."

Ook aan de andere kant van het land werden er vrijdag grootse prestaties geleverd. Met LeBron James en Luka Doncic staat er nieuw koningskoppel in de steigers bij de LA Lakers.

Sinds de aankomst van de Sloveen in LA loopt het week na week beter voor de Lakers, die ondertussen zijn opgeklommen tot plek twee in het Westen. Tegen topploeg New York Knicks werd die goede lijn gewoon doorgetrokken.

Tegen New Orleans waren James en Doncic woensdag samen al goed voor 64 punten. Tegen de Knicks kwamen ze vrijdag In LA opnieuw tot 63 punten, 19 rebounds en 20 assists - gemiddeld net geen triple double per speler dus.

Die glansprestaties leverden de Lakers na overtime ook een 113-109-zege op tegen New York, al de achtste op een rij. Zo zetten ze hun status van titelkandidaat week na week meer kracht bij.