Twee 9-darters in één avond: ex-wereldkampioenen verbluffen in Premier League

Één 9-darter en de constructie begint al wat te daveren. Maar bij twee 9-darters gaat het dak er helemaal af. Dat bewezen ex-wereldkampioenen Luke Humphries en Rob Cross in de Premier League. Maar toch was het de huidige wereldkampioen die het laatst lachte in Brighton.

Luke Humphries had al heel wat kunnen afvinken op zijn bucketlist: een wereldtitel in 2024, de nummer 1 van de wereld, leider in de Premier League ...

Maar op die eerste 9-darter voor de televisiecamera's was het nog wachten. Tot gisteren. In de tweede leg in zijn kwartfinale tegen Rob Cross pakte Cool Hand Luke uit met de perfecte leg. Het volstond uiteindelijk niet voor de zege.