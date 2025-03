Toch geen Waffles? Estafetteploeg is "niet 100 procent tevreden" over naam en vraagt hulp

De zilveren medaille van de gemengde estafetteploeg smaakt naar meer. Maar misschien niet naar een wafel? The Belgian Waffles zijn op zoek naar een nieuwe bijnaam. Help jij een handje?

What's in a name? Terwijl de Belgian Tornados en Belgian Cheetahs met hun bijnaam snelheid uitstralen, is dat bij de Belgian Waffles minder het geval.

Nochtans heeft ook de gemengde estafetteploeg genoeg snelheid in de benen, bewezen ze gisteren met zilver op het EK indoor in Apeldoorn. Hoort bij die status van vice-Europees kampioen geen passendere naam?

Christian Iguacel liet bij RTBF al vallen dat ze nog een goede naam missen. "Ik heb gehoord dat het team niet helemaal tevreden is", vertelde hij.

Helena Ponette beaamt dat ze "niet 100 procent" tevreden zijn. "We hebben nog geen nieuwe naam gevonden, maar willen gerust een brainstormsessie houden", vertelt ze.

Gelukkig staken de Sporza-lezers vorig jaar al eens de koppen bij elkaar voor enkele spitsvondige suggesties. We hebben de beste 10 bijnamen opgelijst, dus stem mee in onze poll.