Tiesj Benoot richt pijlen op Vlaams voorjaar en ontbreekt "met spijt" in Strade Bianche: "Kiezen is verliezen"

za 8 maart 2025 09:26

Bij zijn laatste deelname in 2023 werd Benoot 3e in Strade Bianche.

Zoek vandaag niet naar ex-winnaar Tiesj Benoot op de Italiaanse grindwegen. Hij kiest - net als vorig jaar - voor een hoogtestage in Spanje, met oog op de Vlaamse (en Waalse) voorjaarsklassiekers. Het zwaardere parcours van de Strade Bianche speelt dus geen rol, al betreurt Benoot wel die wijziging: "Ik heb het nieuwe parcours nog niet gedaan, maar het zou zonde zijn mocht het een klimmerskoers worden."

Net als veel andere ploegen gooit ook Visma-Lease a Bike zijn team van het openingsweekend helemaal om voor Strade Bianche. Mannen als Wout van Aert en Tiesj Benoot ontbreken. "Dat was al snel beslist", duidt Benoot. Samen met Van Aert en Wilco Kelderman verblijft hij drie weken op Spaanse hoogte. "Het is dezelfde planning als vorig jaar. Toen keerden we ook terug twee dagen voor de E3 Saxo Classic." "Jammer genoeg zijn de vier die hier een jaar geleden waren, alle vier gevallen in de week na onze terugkomst. We hadden er wel een positief gevoel aan overgehouden, dus wilden we het opnieuw proberen." Met een 3e plaats in Dwars door Vlaanderen en een 4e plaats in de Amstel Gold Race presteerde Benoot wel oerdegelijk vorig jaar. "Tot Luik-Bastenaken-Luik had ik goede benen, ondanks twee gebroken ribben. Ik hoop het dit jaar te herhalen zonder tegenslag."

Ik had nog niet vaak bij Sagan in het wiel gezeten met zo'n makkelijk gevoel. Tiesj Benoot

Maar dus geen Strade Bianche voor Tiesj Benoot, die er wel vijf keer in de top 8 finishte, met de zege in 2018 als absoluut hoogtepunt. "Als mensen aan mij denken, linken ze mij automatisch aan die editie", beseft hij. "Het blijft een heel mooie herinnering. Toen (Peter) Sagan doortrok, voelde ik dat ik een heel goede dag had. Ik had nog niet vaak bij Sagan in het wiel gezeten met zo'n makkelijk gevoel." Zeven jaar geleden reed Benoot weg van de rest, richting koplopers Wout van Aert en Romain Bardet. "Ik voelde mij de beste in de finale. Ik reed er makkelijk naartoe en op de volgende klim kon ik alleen wegrijden. In dat type wedstrijd is het een heel bijzondere ervaring." Aan de finish in Siena wordt hij - in België - dagelijks herinnerd. "Er hangt een foto in de eetkamer, vanuit een appartement getrokken. Mijn handen zijn in de lucht, met heel veel publiek errond. En het truitje heb ik ook nog, ingekaderd en ongewassen."

3 maart 2018 is (voorlopig) de mooiste dag uit de carrière van Tiesj Benoot.

Klimmers in het voordeel

Meer hoogtemeters en meer gravelstroken. Strade Bianche wordt alsmaar zwaarder. Benoot, die de Italiaanse klassieker niet meer reed sinds 2023, heeft de 'nieuwe' versie dus nog niet van dichtbij gezien. "De koers zoals ik ze ken, is een combinatie tussen het klassieke Vlaamse voorjaar en het Waalse werk. Er komen iets meer positionering en iets meer skills bij kijken dan in Luik-Bastenaken-Luik, maar het is ook lastiger dan de Ronde van Vlaanderen." "Een koers voor de betere klimmers onder de klassieke renners", noemt Benoot het. "Ik ben ook wel een renner die er tussen valt. Het was liefde op het eerste gezicht. Een lange harde koers is in mijn voordeel en in de Strade Bianche kan het niet anders."

Ik denk dat niemand er rouwig om zou zijn om terug naar het oude te gaan. Tiesj Benoot

Benoot ziet een mogelijke reden voor de parcourswijzigingen. "Het was misschien een poging van de organisatie om een stap te zetten richting een monument. Er zijn twee elementen die ontbreken." "De historie, het is een jonge koers. Anderzijds de afstand, en dat hebben ze nu deels proberen te compenseren, maar ik denk dat dat echt niet nodig was. Het was altijd een mooie wedstrijd, altijd koers. Zelden werd er gezegd na de wedstrijd: de sterkste renner heeft niet gewonnen." Zwaarder betekent niet per se mooier, vindt Benoot. "Milaan-Sanremo zou je ook lastiger kunnen maken, maar dan is het niet meer Milaan-Sanremo. Strade is iets anders. Vaak zag je de echte voorjaarsrenners strijden tegen mannen als Valverde en Alaphilippe, wat vrij uniek was." Die balans dreigt nu te verdwijnen. "Ik heb het nieuwe parcours nog niet gedaan, maar het zou zonde mocht dat de trend worden, dat het een klimkoers is. Ik denk dat niemand er rouwig om zou zijn om terug naar het oude te gaan."

In het openingsweekend kon Benoot niet naar een dichte ereplaats rijden.

Lange termijn primeert