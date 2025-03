Tadej Pogacar voorspelt "veel lijken" in finale Strade Bianche en geeft concurrentie moed: "Ooit zal ik minder winnen"

Op de vooravond van de Strade Bianche heeft wereldkampioen Tadej Pogacar (UAE) niet te veel in zijn kaarten laten kijken. De topfavoriet haalde wel de filosoof in zich naar boven: "Niets blijft duren. Op een dag zal ik meer wedstrijden verliezen dan winnen."

"Mijn conditie is goed, dus ik ben er klaar voor. Ik kijk er enorm naar uit om morgen die mooie wedstrijd te rijden."

Bijna niemand die er een cent durft op te verwedden dat Tadej Pogacar morgen niet als triomfator over de streep komt in de Strade Bianche.

Wanneer zal de wedstrijd morgen ontploffen?

"Dat weet ik niet. Vorig jaar was dat vrij vroeg", knipoogt Pogacar. "De Strade Bianche is een lange en zware wedstrijd. Er zullen veel lijken zijn in de finale."

Weet Pogacar eigenlijk nog hoe het voelt om een belangrijke wedstrijd te verliezen?

"Ik denk het wel. Elke wedstrijd die ik tot nu toe deed, was belangrijk. En ik heb er veel van verloren."

"Niets blijft duren", klinkt het plots filosofisch. "Ook het vele winnen niet. Ik weet dat ik op een dag meer wedstrijden zal verliezen dan winnen."