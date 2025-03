Stof tot nadenken: verhuist Strade Bianche beter naar april? "Het is meer een Ardennenklassieker geworden"

vr 7 maart 2025 16:40

Morgen is Toscane het decor van de 19e editie van de Strade Bianche. Waar we in het recente verleden nog likkebaardend uitkeken naar het jaarlijkse gravelspektakel lijkt het enthousiasme nu wat minder. Is dat enkel het "Pogacar-effect?" En hoe krijgt de organisatie in de toekomst álle toppers weer aan de start? Sporza Daily zocht het uit.

"De vraag is niet wie er morgen zal winnen, maar wel waar Tadej Pogacar zal demarreren."



Ook commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer kunnen ons op voorhand weinig spanning beloven in de Strade Bianche, zeker bij afwezigheid van andere toppers als Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Remco Evenepoel. Tot voor kort werd de Strade nochtans beschouwd als een van de mooiste en spannende koersen van het jaar. Hoe is het zover kunnen komen? "We hebben de koers de voorbije jaren zien evolueren van een koers voor de punchers naar een koers voor klimmers", zegt Vannieuwkerke. Er is ook de figuur-Pogacar die afschrikt. "Als Van der Poel de Samyn niet had gereden, zou dit zijn eerste koersdag geweest zijn. Wil je dan tegen een gerodeerde Pogacar uitkomen? Dan denk je: laat die confrontatie nog maar even wachten." Ook Van Aert, een andere ex-winnaar, ontwijkt Pogacar. Hij kiest voor een extra hoogtestage om zich helemaal op te laden voor zijn klassiekers.

Verhuizing?

Het lijkt erop dat de organisatie van de Strade Bianche zichzelf de voorbije jaren een beetje vergaloppeerd heeft, in de jacht op die felbegeerde status van 6e monument. Die tactiek ontploft nu in hun gezicht.



Zou een andere plaats op de kalender niet veel kunnen oplossen? Ergens na Parijs-Roubaix bijvoorbeeld, wanneer Van der Poel wél al gerodeerd is en Van Aert niet meer op hoogtestage hoeft. "Misschien zou de Strade inderdaad een betere plaats vinden in de periode van de Ardennenklassiekers", zegt Greg Van Avermaet, zelf twee keer tweede op Toscaanse wegen. "Eerder richting de Amstel of Luik dan." "Maar ik vraag mij dan meteen af daar wel nog plaats is. Meteen na Luik krijg je immers al de Ronde van Romandië als voorbereiding op de Giro. Het is niet vanzelfsprekend om nog een andere plaats te vinden."



Toch zou Van Avermaet het geen onlogische oplossing vinden. "Want het klopt dat de Strade meer neigt naar een Ardennenklassieker dan een Vlaamse klassieker." Wordt dat dan de "redding" voor de Strade? Dan krijgen we in de toekomst misschien een strijd over de witte wegen tussen Pogacar, Van der Poel, Van Aert én Evenepoel.