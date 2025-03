Romelu Lukaku deelt opnieuw belofte aan zoontje en kijkt uit naar nieuwe ontmoeting met bondscoach: "Nooit gedacht om te stoppen"

Met Napoli doet Romelu Lukaku nog volop mee voor de Italiaanse landstitel in zijn eerste seizoen. Napoli staat tweede op een punt van Inter en Lukaku droeg daar meer dan zijn steentje voor bij. Big Rom was al goed voor 9 doelpunten en 7 assists.



Toch heeft Lukaku al een inkijk gegeven in zijn toekomstplannen. Lukaku heeft nog een contract van 2 jaar in Napels, maaraan de Italiaanse krant Corriere dello Sport vertelde opnieuw dat hij zijn carrière in Anderlecht wil afsluiten.



"Dat is de club van mijn hart. Ik heb aan mijn zoontje beloofd dat ik nog zal terugkeren."



In hetzelfde interview deelde Lukaku ook dat hij al een keer met de nieuwe bondscoach bij de Rode Duivels Rudi Garcia heeft gebeld.



"Het was een gesprek van een half uur waarin hij in grote lijnen heeft uitgelegd wat hij juist verwacht. Nu is het wachten op een nieuwe ontmoeting."



Na het teleurstellende EK in Duitsland sloeg Lukaku een paar interlands over, maar de Duivels blijven belangrijk voor onze nationale topschutter.



"Het klopt dat er een nieuwe generatie op komst is, maar ik heb nooit overwogen om te stoppen bij de nationale ploeg."