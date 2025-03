Nu helemaal zeker: overkoepelende organisatie FIA zet licht op groen voor 11e team in Formule 1 vanaf 2026

General Motors mag vanaf volgend seizoen deelnemen aan de Formule 1. Dat stond al even vast, maar nu heeft autosportfederatie FIA officieel toestemming gegeven. In 2026 zal met Cadillac dus een elfde team rondjes draaien op de F1-circuits.

Volgende week start het (voorlopig) laatste seizoen met tien teams in de Formule 1. Cadillac komt het feestje op hoge snelheid vervoegen.

Het hing al even in de lucht dat het Amerikaanse automerk - gesteund door TWG Motorsports en General Motors een 11e team zou vormen. In november was het al officieel, nu blijkt dat het ook voldoet aan alle eisen.

Allerlei technische, sportieve en commerciële aspecten moesten nog beoordeeld worden. De FIA vond geen addertjes onder het gras, dus zien we volgend jaar een extra team racen in de Formule 1.



"Dit is een moment van verandering", vindt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. "De uitbreiding van het F1-kampioenschap naar 11 teams in 2026 is een mijlpaal. GM/Cadillac brengt frisse energie, wat aansluit bij de nieuwe FIA-regels en het luidt een spannend tijdperk in voor de sport."