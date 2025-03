Noodlot sloeg genadeloos toe voor Guillaume Gillet in Masters of Madness, maar dan kwam gouden kans: "Erg boos geweest op mezelf"

zo 9 maart 2025 08:27

De grootste pechvogel van Masters of Madness? Wellicht Guillaume Gillet (40). De ex-Rode Duivel was van onschatbare waarde voor zijn ploeg tot een zware knieblessure een abrupt einde maakte aan het avontuur. Gelukkig vond Gillet veel troost bij een nieuwe uitdaging als assistent-coach van de Belgische U19.

Het is de slotminuut van speeldag 6 wanneer er plots een ijzige stilte valt in de Antwerpse Waagnatie.

In een schijnbaar onschuldig duel gaat Guillaume Gillet, tastend naar zijn rechterknie, tegen de grond. Vervolgens strompelt de ex-kampioen van Anderlecht met een pijnlijke grimas naar de kant. Het verdict na een scan in het ziekenhuis is bikkelhard: een gescheurde kruisband. "En dat één minuut voor het einde van de match", zucht Gillet zo’n twee maanden na de feiten. "Ik ben erg boos geweest op mezelf. De wedstrijd was sowieso al verloren, terwijl we al zeker waren van de halve finales. Waarom stond ik nog op het veld? Ik vroeg nochtans vaak om te wisselen zodat iedereen minuten kon maken. (blaast) Ach, als ik iets doe, ga ik er altijd voor de volle 100% voor. Ook in Masters of Madness." Nochtans bleef de 22-voudig Rode Duivel tijdens zijn carrière nagenoeg steeds gespaard van letsels. "Dit is mijn eerste grote blessure. Mensen hebben daarmee gelachen. Als je gestopt bent en wat ouder wordt, reageert je lichaam niet meer hetzelfde zeker? De gevolgen waren ook niet min. Een operatie, veel sessies bij de kine… Al een geluk dat ik nu al opnieuw zelf met de auto kan rijden."

Voor mij was het de ideale uitdaging om te zien wat ik nog kan. Guillaume Gillet

En zeggen dat Gillet zich nochtans zó amuseerde tijdens Masters of Madness. Tussen de jonge wolven van FC Paniekaanval was de ervaren international een gouden gids.

"Ik heb zelf aan Jan (Vertonghen, red.) gevraagd om mee te spelen. Voor mij was het de ideale uitdaging om te zien wat ik nog kan. Ook op sociaal vlak was het een inspirerende ervaring. Er was een fijne band tussen de coaches (Kat Kerkhofs en Bockie De Repper, red.) en de spelers." "Er waren ook veel jongens met talent bij ons, zoals Mo Azdad en Maxim Zeulevoet om er maar twee te noemen. We hebben nu nog steeds veel contact. Waar ik kan, probeer ik ze te helpen met hun carrières via mijn connecties." "Hopelijk komt er volgend jaar een tweede editie. Of ik dan opnieuw meedoe? Natuurlijk! Ik heb nog enkele maanden om mijn knie klaar te stomen, hé."

Man van vele talenten

Dat er in Gillet een opleider schuilt, wisten veel mensen overigens al langer. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat de Luikenaar na zijn carrière op de grasmat in de dug-out belandde. Al was de timing wel een beetje onverwacht. Gillet zou eerst aan de slag gaan als speler van de Futures bij Anderlecht, maar werd uiteindelijk assistent van Felice Mazzu. "Mentaal was dat allerminst evident", blikt hij terug. "De ene dag was ik nog speler, de volgende plots trainer. Tijdens de wedstrijden van Anderlecht had ik het soms moeilijk dat ik zelf niet meer op het veld stond. Ik hield erg veel van het spelletje."

Na één jaar vertrok Gillet alweer bij paars-wit. Toch viel de ex-international allerminst in een zwart gat. Want de slimme Gillet mag je gerust een man van veel talenten noemen. Zo heeft hij een padelclub, is hij actief in vastgoed, speelt hij professionele pokertoernooien én is hij een gevierd analist aan de overkant van de taalgrens.

De nationale ploeg is de top van de voetbalpiramide. En zeker in ons land loopt er bijzonder veel talent rond dat bij grote clubs speelt. Guillaume Gillet

Maar nooit zette hij zijn ambities als coach in de ijskast.

"Alleen zijn er nu eenmaal weinig plekjes en veel trainers die ergens aan de slag willen", aldus Gillet. "Het is een oorlog wanneer er ergens iets vrijkomt. Zelf heb ik lang moeten wachten op een nieuwe uitdaging na Anderlecht, maar ik ben steeds blijven analyseren en mijn CV rondsturen." Enkele weken geleden met positief resultaat - en niet van de minste werkgever. De Belgische voetbalbond haalde Gillet namelijk binnen als assistent van Sven Vermant bij de bijzonder talentvolle U19-lichting. "Een geweldige kans", glundert de voormalige Duivel. "De nationale ploeg is de top van de voetbalpiramide. En zeker in ons land loopt er bijzonder veel talent rond dat bij grote clubs speelt. Het is een eer dat de Belgische voetbalbond aan mij en Sven dacht om die jongens mee te helpen ontwikkelen." "Je voelt trouwens dat er veel aan het bewegen is in Tubeke. De komst van mensen als Vincent Mannaert en David Steegen zorgt voor een nieuwe, positieve dynamiek. We gaan er straks alles aan doen om ons met de U19 te kwalificeren voor het EK."