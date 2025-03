Mourinho kraakt zijn ploeg af, maar heeft wel "advies" voor Rangers: "Vier maar nog niet te veel"

"Het is niet eerlijk om te zeggen dat we slecht verdedigden. We waren overal slecht." Fenerbahçe-coach José Mourinho heeft geen spaander heel gelaten van zijn ploeg na de 3-1-nederlaag tegen Rangers in de Europa League. Toch is hij ervan overtuigd dat het nog niet is afgelopen.

Rangers heeft zijn hand uitgestoken naar een ticket voor de kwartfinales van de Europa League met de hulp van Cyriel Dessers, maar José Mourinho geeft zich nog niet gewonnen. De coach van Fenerbahçe was keihard, maar ook strijdvaardig.

"Misschien zullen jullie hierom lachen, maar voor mij is een 3-1-nederlaag een goed resultaat", verraste de Portugees. "Met de manier waarop we presteerden, kon het een nog veel zwaardere nederlaag zijn."

Mourinho spaarde zijn kritiek niet voor zijn spelers. "Het is niet eerlijk om te zeggen dat we slecht verdedigden. We waren overal slecht. Ik onthoud niets positiefs van deze wedstrijd: alles ging verkeerd."

Toch geeft Mourinho zich nog niet gewonnen. "Ik denk niet dat het al voorbij is. We spelen nog 90 of misschien 120 minuten. Ik heb dus één advies voor Rangers: Vier nog maar niet te veel, want er volgt nog een terugmatch."

Advies dat interim-coach Barry Ferguson, die overnam bij de Rangers na het ontslag van Philippe Clement, niet in de wind slaat. "Het was een goed resultaat voor ons, maar het is niet afgelopen. We zitten nog maar halfweg", klonk het. "Ik denk echt niet dat we al bij de laatste 8 staan. Daarvoor moet je een idioot zijn."