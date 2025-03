Maximilien Drion sluit WK ski mountaineering af met zesde plaats in individuele race

Na een tweede plaats in de verticale race en een zevende plaats in de sprint, is onze landgenoot Maximilien Drion vandaag zesde geworden in de individuele race op het WK ski mountaineering in Zwitserland.

Met de individuele race stond vandaag de laatste competitie voor Maximilien Drion op het programma tijdens het WK ski mountaineering in Morgins (Zwi).



Met een tweede plaats in de verticale race en een zevende plaats in de sprint toonde hij al dat hij bij de wereldtop behoort. En met een zesde plaats in de individuele race heeft hij dat nog eens bevestigd.



Hij kwam binnen op 6'43" van de Zwitserse titelverdediger Rémi Bonnet, die dinsdag al de beste was in de verticale race.



Gisteren was voor Drion de belangrijkste dag met de sprintrace. Daar kon hij zich verzekeren van een olympisch ticket. Maar door als zevende te eindigen, greep hij naast dat ticket. Al heeft hij wel nog de kans om zich te plaatsen voor de Spelen via de ranking.