Kijk hier zaterdag op Internationale Vrouwendag naar alle hoogtepunten in de Women Super League

Hier vind je zaterdag alle goals vanop alle velden

Zaterdag worden de 4 matchen van de 18e speeldag in de Lotto Super League op hetzelfde moment gespeeld. Om 14 uur is er Standard-Anderlecht, de nummer 3 tegen de nummer 1, OH Leuven-Gent, Zulte Waregem-Westerlo en Club YLA-Genk.



Speciaal voor Internationale Vrouwendag zorgt DAZN voor een multilive, waarbij je alle hoogtepunten op één kanaal kunt volgen. Ook op deze pagina zal je de meest opmerkelijke momenten en doelpunten terugvinden.