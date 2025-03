Dominik Paris pakt de zege in Kvitfjell, Odermatt dicht bij 4e Kristallen Bol op rij

De Italiaan Dominik Paris heeft een volledig Zwitsers podium verstoord op de Wereldbekermanche afdaling in Kvitfjell in Noorwegen. Leider Marco Odermatt zette dan weer een stap dichter bij de eindzege.

De 35-jarige Paris haalde het met een voorsprong van 32 honderdsten van een seconde op de Zwitser Marco Odermatt. Nadien volgden met Stefan Rogentin (0"63), Franjo von Allmen (0"83) en Alexis Monney (0"89) nog drie Zwitsers in de top vijf in deze voorlaatste manche van het seizoen in de Wereldbeker afdaling.

Voor Paris was het de eerste Wereldbeker-zege van dit jaar, de 23e in zijn carrière. Daarvan boekte hij er 19 in de afdaling. In Kvitfjell boekte hij zijn vierde overwinning.

In de Wereldbekerstand van de afdaling blijft Odermatt met 525 punten aan de leiding voor zijn landgenoten Von Allmen (422) en Monney (305).

In de algemene Wereldbekerstand telt hij als leider 1.386 punten. Met de Noor Henrik Kristoffersen met 946 punten als eerste achtervolger, is zijn vierde Kristallen Bol op rij als eindwinnaar bijna binnen.