Deceuninck stopt eind 2025 als naamsponsor van ploeg van Van der Poel en Philipsen

Drie jaar later kozen ze Mathieu van der Poel als hun etalageraam en stapten ze over naar het team van de broers Roodhooft. Het West-Vlaamse bedrijf heeft nu beslist om eind 2025 te stoppen als naamsponsor van Alpecin-Deceuninck en Fenix-Deceuninck.

Deceuninck, een producent van ramen en deuren in pvc, stapte in 2018 in als naamsponsor bij Quick-Step, de ploeg van Patrick Lefevere.

"De succesvolle samenwerking heeft voor het bedrijf de gewenste resultaten op vlak van naamsbekendheid opgeleverd", zegt Francis Van Eeckhout, de uitvoerend voorzitter van Deceuninck, in een persbericht.



"In overleg met het teammanagement zijn we tot de conclusie gekomen dat we elkaar ook in een andere vorm van samenwerking kunnen blijven versterken."



"De dankbaarheid voor het engagement van hun kant is veel groter dan de teleurstelling om de beslissing een stap terug te zetten", zegt Philip Roodhooft, de algemeen manager van de twee wielerteams.



"Uiteraard creëert dit een uitdaging voor ons als team, maar we zijn tijdig op de hoogte gebracht en we stellen alles in het werk om opnieuw een solide tweede naampartner aan te trekken."