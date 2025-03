De sterren voor de Strade Bianche: Pogacar op eenzame hoogte, trio bikkelt om 2e plaats

Elke klassieker waarin Tadej Pogacar een rugnummer opspeldt, is hij topfavoriet. Omdat de wereldkampioen op papier ver boven de rest uittorent in de Strade Bianche, krijgt hij als enige drie sterren. Lotto-kopman Lennert Van Eetvelt is de enige Belg in het lijstje.

De Strade-winnaar van 2023, Tom Pidcock, lijkt in polepositie te liggen voor de titel van "best of the rest". Al kon de Britse alleskunner zijn wervelende seizoensstart niet bevestigen in de Omloop.

Bij Groupama-FDJ leggen ze hun eieren in het mandje van een Frans trio waarvan goudhaantje Romain Grégoire (22) wel eens het verst zou kunnen geraken. Het toptalent werd in 2023 al 8e bij zijn Strade-vuurdoop en verkeert in bloedvorm.

Verlost van zijn UAE-helpersplunje mag Marc Hirschi (Tudor) voor het eerst sinds lang voor eigen rekening rijden in de Strade Bianche. Levert hem dat een podiumplekje op naast zijn voormalige kopman?