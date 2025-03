De sterren voor de Strade Bianche bij de vrouwen: Nederlandse tweestrijd tussen Vollering en haar ex-ploegleidster?

Door de afwezigheid van titelverdedigster Lotte Kopecky mag Nederland dromen van de oppergaai in de Strade Bianche. Demi Vollering is topfavoriete. Kan haar ex-ploegleidster Anna van de Breggen haar het vuur aan de schenen leggen?

Net als vorig weekend lijkt de grootste bedreiging weer uit het kamp van SD-Worx Protime te komen met ex-gepensioneerde Anna van der Breggen . Die kent Vollering door en door, want de voorbije jaren was ze haar ploegleidster.

De Italiaanse tifosi zullen nationaal kampioene Elisa Longo Borghini naar een triomf proberen te schreeuwen. Op 8 deelnames eindigde ze telkens in de top 8, maar enkel in 2017 prijkte Longo Borghini helemaal bovenaan.

Nog meer Nederlands geweld om naar uit te kijken, want offroad-specialiste Puck Pieterse krijgt op de Toscaanse grindwegen een speeltuin om in te stoeien.

Het is geen toeval dat er naast Pieterse nog 2 rensters met veldritskills in dit lijstje opduiken. Blanka Vas zou in principe gemaakt moeten zijn voor de Strade Bianche. Ook Fem van Empel zal zich in haar sas voelen.

AG Insurance-Soudal legt zijn boontjes dan weer te week op de kampioene van Mauritius: Kim Le Court.

De overige sterren zijn voor Silvia Persico, de luitenante van Longo Borghini, en Movistar-troef Liane Lippert, die na een moeilijk jaar stilaan weer de oude lijkt te zijn.