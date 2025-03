Anderlecht redt in extremis puntje tegen Standard, OH Leuven wel nieuwe leider na winst tegen Gent

za 8 maart 2025 15:51

Op Internationale Vrouwendag stond speeldag 18 op het programma in de Women Super League. Standard en Anderlecht speelden de Clasico, die eindigde op een gelijkspel. OH Leuven boekte dan weer een zuinige zege tegen Gent, terwijl Club YLA uithaalde tegen Genk.

De affiche van deze 18e speeldag in de Women Super League was Standard-Anderlecht. Voor de titel lijkt Standard al uitgeteld, maar een prestigieuze overwinning tegen de rivalen uit Brussel laten ze niet liggen.



Net voor de rust kwam Standard op voorsprong. Amber Barrett was te snel voor haar verdediger en werkte knap af.In de tweede helft kreeg Standard nog de kansen om de voorsprong uit te diepen, maar een sterk keepende Aude Waldbillig hield de stand op 1-0.



En helemaal in het slot van de wedstrijd volgde het deksel op de neus. Laurie Teinturier was als eerste bij een rebound en werkte de 1-1 binnen.

In Leuven dachten ze lang dat ze zo een gouden driepunter binnen konden halen tegen Gent. OH Leuven kwam al snel op voorsprong tegen Gent. Dat was meteen de eindstand. Leuven komt zo opnieuw op gelijke hoogte met Anderlecht, maar omdat OHL meer gewonnen wedstrijden heeft, staat het op de eerste plaats.

In Brugge vielen er meer doelpunten. Club YLA verzorgde de show tegen Genk door maar liefst 4 keer te scoren. 3 doelpunten daarvan vielen in de tweede helft.

In Zulte Waregem-Westerlo leek de wedstrijd lange tijd op 0-0 af te stevenen. Westerlo had wel een paar kansen, maar kon die niet benutten. Zulte Waregem profiteerde daarvan door zelf op voorsprong te komen, maar in het absolute slot kwam Westerlo dan toch nog langszij.