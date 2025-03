"Onderbelichte" recordbreker Lukebakio lijkt klaar om plek bij Rode Duivels op te eisen: "Hij staat hoger dan Bakayoko"

vr 7 maart 2025 11:15

Onder de Spaanse zon schittert Dodi Lukebakio al een heel seizoen bij - het matig presterende - Sevilla. Nooit eerder scoorde een Belg zoveel doelpunten in één seizoen in La Liga. Toch kan de aanvaller in ons land vaak nog niet op het krediet rekenen dat hij misschien wel verdient, zag ook 90 MINUTES: "Lukebakio wordt in België onderbelicht."

11 doelpunten in 26 wedstrijden, Dodi Lukebakio is aan een productief seizoen bezig bij Sevilla. De flankspeler is topschutter van zijn club, die slechts op de 12e plek staat. Nog straffer is het feit dat hij nu al de meest scorende Belg ooit in één seizoen is in de Spaanse hoogste klasse. Met nog 12 wedstrijden te gaan snoepte hij dat record af van Yannick Carrasco, die nooit verder kwam dan 10 goals. Steven Defour begrijpt in 90 MINUTES dan ook niet waarom Lukebakio in België niet meer erkenning krijgt: "Ik vind dat hij onderbelicht wordt. Hij speelt bij Sevilla, dat is toch een naam in Spanje. Toch komt het heel weinig door naar België."

Lukebakio blijft gelinkt aan die omhaal tegen Nederland. Filip Joos in 90 MINUTES

"Hier kennen heel veel mensen Johan Bakayoko, dat was de concurrentiestrijd bij de Duivels. Voor mij staat Lukebakio toch een trapje hoger, dat is dit seizoen bewezen." "Hij deed dat eigenlijk bij Hertha vroeger ook al", merkt ook Filip Joos op. "Bakayoko heeft wel het voordeel van zijn leeftijd. Die heeft nu een non-jaar, maar wie weet komt dat nog goed. Lukebakio blijft gelinkt aan die omhaal tegen Nederland, als die binnenzat..." "Maar Lukebakio kan erg veel. Hij kan diep spelen, dribbelen en kopt zelfs vrij goed", aldus Joos.

Jonkie zonder wekker