"Ik had de hele wedstrijd kippenvel": jaar na kankerbehandeling schrijft Watrin "mooiste scenario" met EK-zilver

Hij had het gevoel dat "niets hem kon afstoppen" en dat heeft Julien Watrin ook getoond op het EK indoor met zilver in de gemengde estafette. Anderhalf jaar na de diagnose van teelbalkanker is het "het mooist mogelijke scenario", vertelt hij.

De 32-jarige atleet wist zelfs niet of hij ooit nog een 400 meter zou lopen. Dat hij gisteren op de piste van het EK in zaal in Apeldoorn aantrad, was dan ook een overwinning op zich.

Twee jaar geleden pakte 400 meter-loper Julien Watrin al eens zilver op het EK indoor in Istanbul. Enkele maanden later donderde hij van zijn wolk toen hij te horen kreeg dat er teelbalkanker bij hem was vastgesteld.

Het was heel speciaal. Stress en euforie, het was een mix van emoties.

En het verhaal werd nog wat mooier. Watrin begon uitstekend als startloper in de 4x400m gemengde estafette, collega's-Belgian Waffles Imke Vervaet, Christian Iguacel en Helena Ponette maakten het af met zilver.

"Het mooist mogelijke scenario", glunderde Watrin, die op vooraf al had gezegd dat niets hem kon afstoppen. "We wisten dat de eerste plaats heel moeilijk zou worden, maar we hebben het perfect gedaan."

De omstandigheden waren nochtans niet ideaal: "Helena was ziek, Imke had last van een blessure...", zei Watrin. "Het was niet gemakkelijk, maar Christian heeft onder enorme druk volgehouden en ook Helena heeft knap weerstand geboden tegen Femke Bol."

Watrin overlaadde zijn collega's met lof, maar besefte dat het ook persoonlijk een prachtverhaal is. "Ik had de hele wedstrijd kippenvel", gaf hij toe. "Het was heel speciaal. Stress en euforie, het was een mix van emoties."

Het kan zelfs nog mooier worden voor Watrin, want hij maakt ook met de Belgian Tornados, de estafetteploeg bij de mannen, nog kans op een extra medaille in Apeldoorn.