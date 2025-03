"Dit is absoluut baanbrekend": Sabine Appelmans is blij met nieuwe regel rond betaald zwangerschapsverlof bij tennissters

vr 7 maart 2025 18:04

Donderdag werd aangekondigd dat de Women's Tennis Association (WTA) zwangere tennissters een jaar lang financieel zal ondersteunen. Een maatregel die met het nodige gejuich onthaald wordt. "Vroeger werd een zwangerschap gezien als een blessure, maar dat is uiteraard niet zo", is ex-speelster Sabine Appelmans vol lof over de nieuwe regel.

"Voor de eerste keer in de geschiedenis van de vrouwensport, zullen uitgebreide zwangerschapsuitkeringen beschikbaar zijn voor onafhankelijke atleten."



Aan het woord is Portia Archer, CEO bij de WTA. De topvrouw in het vrouwentennis was donderdag heel blij toen ze mocht voorstellen dat tennissters die zwanger worden op 12 maanden betaald verlof kunnen rekenen.



"Dit is absoluut baanbrekend", is ex-speelster Sabine Appelmans duidelijk. "Tennis is altijd vooruitstrevend geweest op dat gebied."



"Het begon al met Billie Jean King die zei dat als vrouwen evenveel waard zijn als mannen, waardoor het prijzengeld naar boven gingen. En de Williams-zussen zorgden zelfs voor evenveel prijzengeld bij grandslams."



Appelmans werd enigszins verrast door het nieuws, vooral omdat tennissters eigenlijk zelfstandigen zijn. "Je verdient geld naarmate je presteert. Voor mij is het heel bizar dat je zou betaald worden om niet te spelen, maar om zwanger te zijn. Maar het is heel knap dat ze dit gedaan gekregen hebben."

Eigenlijk is het Kim Clijsters geweest die daar verandering in heeft gebracht. Sabine Appelmans

Toen Appelmans nog speelster was, leek de keuze tussen moeder worden of tennissen dan ook moeilijk.



"Je was constant bezig met je resultaten, want je moest alle onkosten zoals je coach, hotels en reizen uit eigen zak betalen. De top kon leven van het prijzengeld, maar alles daaronder had het vaak moeilijk."



"Nu duren carrières langer, maar duurt het ook langer vooraleer je aan de top komt. Het is dus niet evident om te combineren. Als je 30 jaar wordt, komt toch de vraag of je nog blijft tennissen of mama wordt. Het feit dat die 2 gecombineerd kunnen worden zonder inkomstenverlies, maakt die beslissing makkelijker."



Rol van Kim Clijsters

Kim Clijsters bleek een grote rol te spelen bij toekomstige tennissmama's. "Ik kan me niet herinneren dat er speelsters waren in mijn tijd die het moederschap combineerden met het leven op het circuit. Eigenlijk is het Kim Clijsters geweest die daar verandering in heeft gebracht."



"Zij werd vrij jong mama en kwam terug op het circuit. Ze heeft nog haar beste resultaten gehaald nadien."



Met Victoria Azarenka stond er zelf een tennismama mee aan de wieg van deze maatregel. "Zij heeft gezegd dat het haar missie was om een kader te bieden aan de toekomstige generatie, omdat die ontbrak toen ze zelf mama werd."

"De laatste jaren is er een enorme mentaliteitswijziging gebeurd, zeker als je weet dat er momenteel 25 mama's op het circuit spelen."



"Clijsters heeft gezorgd dat er meer speelsters haar zijn gevolgd. Denk maar aan Serena Williams, die nummer 1 van de wereld was toen ze zwanger werd."

Geld uit Saoedi-Arabië

Het enige waar het schoentje wat kan wringen, is het feit dat het geld uit Saoedi-Arabië komt. En dus niet rechtstreeks van de WTA, die zo wel lijkt op de werkgever van de speelsters.



"Maar dat is niet zo. De WTA zorgt voor het circuit en dat speelsters prijzengeld kunnen verdienen. Ze hebben ook een pensioenfonds voor speelsters die lang op circuit spelen, maar ze merken de laatste jaren dat er meer omkadering moet zijn."



"Niet alleen met dit nu, maar ook rond mentale gezondheid. Dat fonds zorgt voor meer toegang tot psychologische hulp en een voedingsdeskundige die je kan raadplegen. Dat is eigenlijk een levensstijlfonds waarin speelsters beroep kunnen doen op experts buiten het tennis over alles wat met het drukke leven komt kijken."



We weten allemaal dat het grote geld in de sport zit en iedere sport bezwijkt eraan. Sabine Appelmans