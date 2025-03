"Al twee vogels voor de kat" en "te veel bijval voor Westerlo": Tom Boudeweel ontleedt de degradatiestrijd

vr 7 maart 2025 15:43

Met nog twee speeldagen te gaan in de Jupiler Pro League is het money time. De zes tickets voor de Champions' Play-offs lijken de deur uit, maar om onderaan aan de Relegation Play-offs te ontsnappen, ligt de strijd nog helemaal open. Tom Boudeweel overloopt de kansen van de acht teams in de onderste tabelhelft.

De degradatiestrijd in een notendop: Aan het eind van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League spelen de laatste vier teams in het klassement de Relegation Play-offs .

. In die play-offs spelen de vier teams tweemaal tegen elkaar met behoud van de punten. De laatste twee teams zakken rechtstreeks naar 1B.

De op twee na laatste speelt een barrage om het behoud tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League.

9. OH Leuven - 34 punten

"Het moet voor OH Leuven al erg fout lopen om nog in de play-downs te verzeilen. Ze hebben het volledig in eigen handen. Met twee gelijke spelen zijn ze gered. De Leuvenaars hebben wel maar 7 zeges, en er staan teams onder hen met 8 zeges, die bij een gelijk aantal punten er dus nog over kunnen wippen." "Toch denk ik dat ze safe zijn. Coach Chris Coleman staat niet voor aantrekkelijk voetbal, dat hebben we nu wel gemerkt. Voorin draait het niet, maar de stabiliteit achterin is er wel. Met nog Kortrijk en STVV als tegenstanders zullen ze hun puntjes nog wel sprokkelen."

"Coleman staat niet voor aantrekkelijk voetbal", aldus Tom Boudeweel.

10. KV Mechelen - 32 punten

"Met het ontslag van Besnik Hasi, zo vlak voor het einde van de reguliere competitie, heeft KV Mechelen gegokt. Maar in dit geval denk ik dat de coachwissel wel voor een positieve schok zal zorgen." "Je voelde bij veel spelers dat er vragen waren bij de aanpak en het gedrag van Hasi. Maar nu zijn de spelers aan zet op het schaakbord. Zij moeten nu bewijzen dat er meer in de kern zit dan er de laatste weken uit kwam." "Zaterdag volgt een lastige verplaatsing naar Charleroi, ook al lijkt die ploeg nu definitief uitgeteld voor de Champions Play-offs. De week daarna volgt voor KVM dan een do-or-die-wedstrijd in eigen huis tegen Dender."

Kan het vertrek van Hasi KV Mechelen een nieuw elan geven?

11. Dender - 32 punten

"Ik zeg al weken dat Dender in de play-downs gaat belanden. Je ziet ze almaar wegzakken. Ze hadden twee weken geleden in Leuven dé kans op hun redding, maar ik begrijp nog steeds niet hoe ze die wedstrijd hebben kunnen verliezen." "Er zijn een aantal scheidsrechtelijke beslissingen geweest die niet in voordeel waren, maar als je de optelsom maakt van alles, vrees ik dat ze bij de laatste vier zullen belanden." "Met Genk en Mechelen oogt het resterende programma ook lastig. Het is nu aan de spelers om te tonen dat ze nog een groep vormen."

Ik zeg al weken dat Dender in de play-downs gaat belanden. Ze hebben in Leuven dé kans op hun redding niet gegrepen. Tom Boudeweel

"Dender heeft in Leuven dé kans op de redding gemist", volgens Boudeweel.

12. Cercle Brugge - 32 punten

"Het enige voordeel na de Europese optater van donderdag is dat Cercle Brugge zondag de derby tegen Club Brugge mag spelen. Tegen Club zijn de messen bij groen-zwart altijd geslepen." "Cercle vat die derby wel aan met vermoeide benen. Maar zeggen dat het zomaar gaat verliezen tegen Club, kan je door de wispelturigheid van Club niet doen." "Op de slotspeeldag moet Cercle dan ook nog eens naar Anderlecht. Het programma is dus zwaar. Als Cercle zich redt, zal het echt met de hakken over de sloot zijn."

Komt de derby tegen Club, na de Europese blamage, net op een goed moment voor Cercle?

13. Westerlo - 31 punten

" Westerlo en coach Timmy Simons hebben dit seizoen eigenlijk te vaak bijval gekregen. Als je na 28 speeldagen op hun plek staat, dan zijn er gewoon een hoop gebreken en mankementen, die niet weggevijld raken." "Het is allemaal mooi dat mensen zeggen dat Westerlo het niet verdient om daar te staan. Maar de realiteit is dat ze op dit moment gedoemd zijn tot de play-downs." "Wij kunnen dan wel schouderklopjes geven, maar als Westerlo bij de laatste 4 eindigt, heeft Simons het dan goed gedaan? Het bestuur in Westerlo is na die uitspatting met Rik De Mil vorig seizoen wel gestabiliseerd, maar Simons past toch maar beter op."

Het bestuur in Westerlo is na die uitspatting met Rik De Mil vorig jaar wel gestabiliseerd, maar Timmy Simons past toch maar beter op. Tom Boudeweel

Boudeweel ziet bij Westerlo "een hoop mankementen die niet weggevijld raken".

14. STVV - 28 punten

"Met vier punten achterstand op de veilige 12e plek wordt het moeilijk voor STVV om de play-downs nog af te wenden. Wat ook in hun nadeel speelt: van alle ploegen in de gevarenzone hebben zij maar 6 keer gewonnen. Dat kan bij de eindafrekening doorslaggevend zijn." "Sint-Truiden is veelbelovend aan het seizoen begonnen onder Felice Mazzu, maar er zat nooit echt lijn in de prestaties. Er zit wel iets in de kern. En met Lamkel Zé en Loïc Lapoussin hebben ze nog kwaliteit in huis gehaald. Maar dat zijn alles-of-niets-spelers." "De wedstrijd van vrijdagavond tegen Beerschot wordt alvast cruciaal. Als het die kan winnen, kan het op de slotspeeldag misschien nog ontsnappen."

Kan STVV-topschutter Bertaccini zijn team nog behoeden voor degradatie?

15. KV Kortrijk - 20 punten

"Een tweet van oud-voorzitter Joseph Allijns (zie hieronder) vorig weekend zei eigenlijk alles. Hij gooide na de nederlaag tegen STVV de handdoek. KV Kortrijk lijkt een vogel voor de kat." "Ik hoor het ook van binnenuit: dit Kortrijk is qua mogelijkheden en middelen gewoon te beperkt om zich te handhaven in 1A. Qua scoutingsapparaat, qua eigen jeugdwerking ... Dat is allemaal veel te weinig." "Vorig jaar kon het zich nog miraculeus redden, maar dat zal nu niet meer lukken. Met het ontslag van Yves Vanderhaeghe en de komst van Bernd Storck is er nog geprobeerd om met een absolute noodoplossing te komen, maar het lijkt te laat."

Zowel Kortrijk als Beerschot lijken niet meer aan de degradatie te kunnen ontsnappen.

16. Beerschot - 18 punten