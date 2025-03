LIVESTREAM (19 uur): Wie worden de tegenstanders van de Belgian Cats op het EK 2025?

Loting om 19 uur

In Griekenland - een van de 4 gastlanden van EuroBasket 2025 - wordt vanavond om 19 uur geloot voor de groepsfase van het EK bij de vrouwen.



De 16 deelnemende landen zijn bij de loting ingedeeld in 4 potten. België, de titelverdediger, zit net als de andere toplanden Frankrijk, Spanje en Servië in pot 1.



De 4 gastlanden zijn al vóór de loting gekoppeld aan een poule: Griekenland zit op het EK in groep A, Italië in groep B, Tsjechië in groep C en Duitsland in groep D.