La Primavera is nog niet de ware: de voet van de Cipressa als achilleshiel van Tadej Pogacar

Aan de vooravond van La Primavera moest de concurrentie even slikken tijdens de ploegenvoorstelling toen dat plan hen ter ore was gekomen. "Dan zal er niet veel volk overblijven", klonk het enigszins berustend.

Het recept om Tadej Pogacar voor het eerst te laten zegevieren op de Via Roma? "De Cipressa beklimmen in minder dan 9 minuten."

Christoph Roodhooft was nog niet zegedronken na de triomftocht van Jasper Philipsen in Sanremo, maar de ploegleider van Alpecin-Deceuninck kon een grijns niet verbergen bij zijn subtiele verbale counter.

In het winnende kamp lachten ze bij een glaasje prosecco in hun vuistje. "Ze hadden er zoveel reclame voor gemaakt. We dachten: "We zullen wel zien." Ik denk dat het beter is om niet te veel te praten over zaken waar je aan denkt."

Bij zijn vorige deelnames had Pogacar het eerste monument nog niet naar zijn hand kunnen zetten: 12e in 2020, 5e in 2022 en 4e in 2023. Matxin had zijn huiswerk dan ook tot in de puntjes gemaakt.

"In 2022 klokten we 9'30" op de Cipressa en was het peloton nog slechts 27 renners sterk. In 2023 stopte de chrono na 9'50" en zat er nog 70 man in de eerste groep."

"Gaan we onder de 9 minuten, dan kunnen maximaal 20 renners volgen", was Matxin luidop aan het dromen.

Anders gezegd: op de Cipressa moest de koers gedynamiteerd worden, waarna de rode loper zou worden uitgerold en Pogacar op de Poggio het nekschot zou toedienen.