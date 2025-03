Brengt de underdogrol opnieuw geluk? 20 jaar na bekerwinst wil Leuven tegen Oostende nog eens oogsten

zo 9 maart 2025 08:28

Vanavond wordt de eerste trofee van het seizoen uitgereikt in het basketbal: Oostende en Leuven nemen het tegen elkaar op in de finale van de Beker van België, een wedstrijd die live te bekijken is bij Sporza. Maakt Oostende zijn favorietenrol waar? Of kan underdog Leuven verrassen?

Geen basketbal in Vorst Nationaal of Paleis 12 dit keer: in tegenstelling tot de voorbije jaren wordt de bekerfinale straks niet op neutraal terrein gespeeld. De Coretec Dome in Oostende is het decor voor de finale, een beslissing die al bij het begin van het seizoen gemaakt werd. Een flink thuisvoordeel dus voor de kustploeg, waarvan de fans het gros van de zitjes zullen innemen. Er trekken zondag zo'n 1.000 Leuvense fans naar de kust, de overige tickets - een slordige 4.000 - worden ingepalmd door de thuisploeg. Winnen is altijd het devies bij het immer ambitieuze Oostende, maar voor eigen publiek wordt dat straks meer dan ooit een must. Als de kustploeg weerstaat aan die torenhoge druk is de 21e Beker - de eerste sinds 2021 - binnen handbereik. Oostende kan sinds kort opnieuw rekenen op internationals Gillet en Mennes, die lang out waren met een blessure. Sterke beer en medical joker Anosike zag daardoor zijn contract beëindigd, waardoor het mogelijk toch nog even zoeken is naar nieuwe automatismen. In de aanloop naar de bekerfinale kreeg Oostende deze week - zonder Anosike - alvast een kleine wake-upcall: op het veld van de Nederlandse laagvlieger Feyenoord werd ei zo na verloren (75-76). Het lijdt geen twijfel dat coach Dario Gjergja zijn team ingepeperd heeft dat niks vanzelf komt en we een geprikkeld Oostende mogen verwachten.

EJ Anosike staat niet langer op de loonlijst bij Oostende.

Underdog Leuven

Zo groot de druk is bij Oostende, zo comfortabel kan Leuven toeleven naar de bekerfinale. Oostende is de grote favoriet en Leuven kan zich comfortabel wentelen in de rol van underdog. Het brengt herinneringen boven aan de bekerfinale van 2005. Want ook 20 jaar geleden stond de club in de finale van de Beker van België, ook toen als underdog. Leuven mocht destijds - net zoals Oostende nu - de finale voor eigen volk spelen en verraste door torenhoog favoriet Charleroi te kloppen: 87-80. Om die stunt te herhalen, zal Leuven straks wel uit een ander vaatje moeten tappen dan de voorbije weken. De ploeg van coach Kristof Michiels verloor zijn laatste 3 wedstrijden in de BNXT League, waardoor het momenteel de laagst geklasseerde Belgische ploeg is in de competitie. Leuven kan voor die negatieve reeks wel verzachtende omstandigheden inroepen: het miste enkele spelers door blessures. Voor de bekerfinale kunnen de Bears opnieuw een beroep doen op hun volledige kern. Net op tijd om - net zoals 20 jaar geleden - te stunten tegen de favoriet?

De spelers van Leuven na de kwalificatie voor de finale.

