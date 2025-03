Belgian Cats treffen Montenegro, Portugal en Tsjechië op EK 2025: "Doel is om weer met goud naar huis te komen"

"We gaan voluit voor de groepswinst", zegt Cats-manager Koen Umans in een eerste korte reactie.

Als België de poulefase overleeft, wacht een confrontatie met de nummer 1 of 2 uit poule D, wat mogelijk een clash met Duitsland of Spanje kan opleveren.

De Cats zullen hun 3 poulewedstrijden afwerken in het Tsjechische Brno. De nummers 1 en 2 in elke groep stoten daarbij door naar de kwartfinales. Vanaf de kwartfinales worden alle matchen gespeeld in Piraeus, Griekenland.

In Sporza op Radio 1 nam assistent-bondscoach Pascal Angillis de tijd om dieper in te gaan op de loting. Angillis schat Tsjechië in als de meest te duchten tegenstander in de poules.

"Tsjechië is echt een zeer degelijke ploeg. Op het vorige EK zaten ze ook in onze groep en toen hebben ze het ons toch 3 quarters lang best wel moeilijk gemaakt. Het is een fysiek sterke ploeg, met veel lengte en shotkracht. Het zal zeker geen walk-over worden."

"Sowieso zullen we niemand onderschatten. Montenegro is ook wel best een stevige ploeg en Portugal is zeer vinnig en pittig. Zij zullen niks te verliezen hebben. Hun jaar is geslaagd als zij van ons kunnen winnen. Dus wij zullen heel gefocust en klaar moeten zijn."