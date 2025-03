Bakelants deelt opmerkelijk verhaal over Dylan Teuns: "Hij sprong tijdens een training in een graafkraan"

Mark interviewt wielertoppers in het Pralinees

Na het openingsweekend brengt Ruben Van Gucht zijn panel weer samen. Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven zorgen weer voor nieuwe inzichten (Magnier heeft een goede kop, Mathieu heeft getraind in Le Samyn en Nederlanders moeten uit de ploegauto) en straffe verhalen (Dirk over Mark, Jan over Dylan Teuns en Tom over een Amerikaan).