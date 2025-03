Tom Boudeweel ziet Brugse flashback en opvallende afwezige abonnee: "Ik vrees dat het mission impossible wordt"

wo 5 maart 2025 08:32

Bij Club Brugge geven ze zich nog niet gewonnen, maar onze radiocommentator vreest dat de 1-3-nederlaag tegen Aston Villa volgende week goedmaken een "mission impossible" wordt voor Club. "Deze match deed me een beetje denken aan de eerste wedstrijd van deze knappe campagne", analyseert Tom Boudeweel.

De nasmaak was gisteren zuur voor Club Brugge. Niet alleen door het resultaat (1-3) en hoe die nederlaag in de slotfase tot stand was gekomen, maar ook door de kansen die Club voor het Engelse nekschot eigenhandig de nek had omgewrongen. "Misschien kan je dit wel als een gemiste kans beschouwen", opent Tom Boudeweel zijn analyse. "Als je het met een Belgische bril bekijkt, zat er misschien zelfs een kleine overwinning in voor Club." "We hebben de voorbije weken al een paar keer gezegd dat Dame Fortuna een abonnement had bij Club, maar ik vrees dat ze gisteren op een ander feestje zat. Het zat niet mee zoals het de hele campagne heeft meegezeten." "In de tweede helft heeft Club zichzelf de das omgedaan. Ze werkten zelf hun goeie kansen (een kopbal van Vanaken en een vlam van Tzolis) niet af en maakten dan ook nog fouten in het slot." "Die owngoal van Brandon Mechele was als het ware perfect afgewerkt, iets wat zijn ploegmaats dus misten aan de overkant. En dan was er ook die penaltyfout van Christos Tzolis." "Hij is een goeie voetballer en hij steekt zeker boven de middelmaat uit, maar ik vind dat er bij hem af en toe iets ontbreekt om absoluut top te zijn." "Dat kan voorlopig of definitief zijn, maar het is niet zijn gelukkigste periode na ook nog die rode kaart tegen Standard."

4 wissels

Het kantelpunt in de match kwam er misschien wel even voorbij het uur. Bij Aston Villa werden liefst 4 verse spelers tegelijk in de ploeg gedropt. Die wissels brachten veel energie. "Als je een derde van je elftal vervangt en er is geen kwaliteitsverlies, dan zegt dat inderdaad iets", stelt ook onze radiocommentator vast. "Bij Club brengen de invallers al een tijdje te weinig. In zoverre dat veel mensen de grote en sterke kern van Club in twijfel trekken." "De tegengoal in Gent bijvoorbeeld viel zaterdag ook aan de kant van twee invallers. Misschien is dat ook het nadeel van altijd met dezelfde ploeg te spelen."

We herhalen wat we de voorbije jaren zoveel gezegd hebben. Je moet leren om je momenten te pakken. Want anders krijg je een schouderklopje van de tegenstander, maar zijn de punten wel voor hen. Tom Boudeweel

"Al was Club ook in de periode van de wissels sterk. Het vormde een blok en dat mag je als kleine club op dit niveau ook doen. Het kwam er zelf ook goed uit, maar nogmaals: het verschil met de vorige matchen was de efficiëntie voorin." "In Bergamo heeft het 3 keer gescoord uit 3 à 4 kansen en gisteren was er ook achteraan geen efficiëntie. Kijk naar die snelle tegengoal en hoe er daarna ruimte lag tussen de verdediging en het middenveld." "De match van Villa deed me eigenlijk een beetje denken aan de opener van de League Phase tegen Borussia Dortmund. Club speelde prima, maar de individuele klasse van de Duitsers maakte het verschil in het slot (0-3)." "Nu heeft Club de tegenstander zelf een voetje geholpen. En dan herhaal je wat we de voorbije jaren zoveel gezegd hebben." "Je moet leren om je momenten te pakken. Want anders krijg je een schouderklopje van de tegenstander, maar zijn de punten wel voor hen."

Thuisreputatie

Volgende week woensdag staat in Birmingham de rentree op het programma. Mag Club nog hopen? "Ik denk dat het heel moeilijk wordt", schat Boudeweel in. "Niet vergeten: je speelt tegen een ploeg uit de Premier League met een gigantisch budget." "Oké, ze staan pas 10e in Engeland en ze hebben zeker geen indruk gemaakt in deze 2 duels, maar Villa heeft maar 2 keer verloren in 23 thuiswedstrijden." "Dat was helemaal in het begin van het seizoen tegen Arsenal in de competitie en daarna nog eens in de minder belangrijke League Cup." "Het kan voor Club, maar dan moet alles meezitten zoals tegen Atalanta. Maar ik geloof er niet meer in. Noem het gerust een mission impossible."

Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor Club. Niet vergeten: je speelt tegen een ploeg uit de Premier League met een gigantisch budget. Tom Boudeweel