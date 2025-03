Gemengde gevoelens over overlevingskansen Club: helft van de surfers gelooft niet (meer) in een stunt

Volgens de statistieken heeft Club Brugge na het 1-3-verlies tegen Aston Villa nog slechts 6 procent kans om de kwartfinales te halen in de Champions League. Zit er volgens toch nog een mirakel in vanavond of lonkt het einde van het Europese avontuur? Wij stelden de vraag aan onze surfers en stelden grote twijfel vast.