Eliott Crestan is grote Belgische troef voor EK-medaille, maar houdt alle druk weg: "Er zijn 10 favorieten"

Eliott Crestan is op het EK indooratletiek misschien wel de allergrootste troef in de Belgische medaillejacht. De specialist op de 800 meter greep 2 jaar geleden al brons en wil nu nog een stap vooruitzetten. Maar de favorietenrol schudt hij voorlopig van zijn schouders. "We zijn met een pakketje van 10 kanshebbers", vertelde hij daags voor het EK.

"We hebben er alles aan gedaan om hier goed te zijn", klonk het. "We hebben mijn wedstrijden bewust uitgekozen. Ik heb bijvoorbeeld niet meegelopen op het BK om op de andere kampioenschappen in vorm te zijn. Ik hoop dat het loont."

Al was er vooraf één klein probleempje. "Het is leuk dat het EK niet ver van huis is", opende hij. "Helaas was alles al uitverkocht toen mijn ouders en vrienden wilden reserveren. Voor hen voelt het dus als een toernooi dat wél ver van huis plaatsvindt."

De 26-jarige Namenaar is bezig aan "een fantastisch indoorseizoen", was Smith vol lof. Crestan staat dus met een rugzak vol vertrouwen in Apeldoorn.

Delegatieleider Rutger Smith schoof hem woensdagavond zonder aarzelen naar voren: Eliott Crestan is op het EK indooratletiek in Nederland een van de Belgische kansen op een medaille.

Belgische atletiekkenners zijn ervan overtuigd dat het effectief zal lonen. Maar Crestan wil zelf niet veel weten van die druk.

"Ik ben niet de topfavoriet, maar hoor wel bij een groepje van 10 favorieten. Heel wat van onze tijden liggen binnen de seconde op 800 meter."

"Er zijn heel wat jongens die onder de 1'46" lopen, dus velen maken kans op de finale, de medailles en de Europese titel. We zijn eigenlijk een klein pakketje favorieten, we zien wel."

"Of ik tevreden zal zijn zonder titel? Kijk, iedereen die in de finale staat, zal willen winnen. Dat staat vast. Maar ik bekijk het stap per stap. Ik moet eerst in de finale geraken."

Elk seizoen zijn er favorieten die het niet halen. We doen het maximum en als we in de finale staan, dan mikken we op de titel."

Voorbereid is Crestan in elk geval wel al. Zo heeft hij een duidelijke strategie uitgewerkt. "Want het is een bijzondere piste. De bochten zijn lang en de rechte stukken zijn kort."

"Je moet dus goed geplaatst zijn in de slotronde, want het is niet makkelijk om in de laatste 50 meter nog op te schuiven." Afwachten of die strategie straks een streepje op de Belgische medailleteller oplevert.