Een zoveelste mijlpaal: LeBron James rondt als eerste de kaap van de 50.000 punten in de NBA

De onverslijtbare LeBron James heeft vannacht nog maar eens de grenzen verlegd in de NBA: de topscorer aller tijden rondde de kaap van de 50.000 punten in zijn imposante carrière. "Dat is belachelijk veel", grijnsde de ster van de LA Lakers.

Maar sindsdien is de teller alleen maar blijven lopen en met een rake driepunter in het eerste quarter zorgde hij vannacht voor de langverwachte nieuwe mijlpaal. Als kers op de taart wonnen de Lakers met ruim verschil van de Pelicans: 136-115.

Voor de goede orde: die 49.999 punten waren de optelsom van James' punten in het reguliere seizoen én de play-offs. Voor de ranking van topscorer aller tijden - een titel die hij al sinds februari 2023 in handen heeft - wordt alleen het reguliere seizoen in rekening genomen.

"Het zijn wel belachelijk veel punten", grijnsde LeBron James na afloop. "Ik voel me gezegend dat ik dit kan doen in de beste competitie ter wereld en met de beste spelers ter wereld. Het is toch wel heel bijzonder."

Op zijn 40e lijkt er nog niet al te veel sleet te zitten op James, die met zijn Lakers op kousenvoeten naar de 2e plaats in de Western Conference geslopen is. De inbreng van nieuwe ster Luka Doncic is daar ook niet vreemd aan: tegen New Orleans was het koningskoppel James-Doncic samen goed voor 64 punten.

"Luka begint zich steeds meer op zijn gemak te voelen", sprak James over zijn nieuwe maatje. De Lakers hebben hun laatste 7 matchen gewonnen. "We proberen zowel offensief als defensief een klik te vinden. En ik denk dat dat voorlopig goed lukt."